Am Winterhafen in Mainz wird heute die Drehbrücke gewartet und dafür kurzzeitig für einige Stunden gesperrt. Laut dem Mainzer Wirtschaftsbetrieb wird ab dem frühen Morgen kontrolliert, ob die Hydraulik-Anlage noch einwandfrei funktioniert und sich die Brücke problemlos um die eigene Achse drehen lässt. Diese Überprüfung findet jedes Jahr am Ende des Winters statt. Sie soll heute im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein.