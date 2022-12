Verdrecktes Auto überführt flüchtigen Fahrer nach Unfall in Mainz

Nach einem Unfall im Hechtsheimer Tunnel in Mainz machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Blöd nur: Er hinterließ eindeutige Spuren an dem Auto, auf das er aufgefahren war.

Wie so oft staute sich am Dienstagmorgen auf der A60 im Hechtsheimer Tunnel in Mainz der Verkehr. Nach Angaben der Polizei war eine 29-jährige Frau aus Mainz mit ihrem Wagen in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie wegen des Staus im Tunnel abbremsen musste.

Autofahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Der Fahrer im Auto hinter ihr war offenbar nicht aufmerksam genug. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Autos der Mainzerin. Die 29-Jährige signalisierte dem Unfallverursacher daraufhin, dass sie doch gemeinsam an der nächsten Ausfahrt abfahren sollten. Die Frau ging davon aus, dass man dort gemeinsam den Schaden anschauen und gegebenenfalls die Polizei informieren würde.

Kennzeichen-Abdruck auf dreckigem Auto

An der Abfahrt musste die 29-Jährige dann jedoch feststellen, dass der andere Fahrer ihr nicht gefolgt und stattdessen weitergefahren war. Da der Wagen der Frau laut Polizei allerdings recht schmutzig war, zeichnete sich ein Teil des Mainzer Kennzeichens des Verursachers auf dem Auto ab.

Anhand dessen und der Aussage der Frau, dass es sich um eine silberne Limousine gehandelt habe, hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Gefasst hat sie den Fahrer noch nicht. Sie bittet Zeugen oder auch den Unfallverursacher selbst, sich zu melden.