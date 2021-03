In Mainz feiert der sogenannte "Dreck-Weg-Tag" in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Laut Stadt findet das gemeinschaftliche Müll-Sammeln coronabedingt diesmal nur in kleinerem Rahmen statt. Am 20. März können sich Interessierte in der Zeit von 10 bis 12 Uhr als Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen, die den aktuellen Kontaktbeschränkungen entsprechen, an der Aktion beteiligen. Spezielle orange Müllsäcke gibt der Entsorgungsbetrieb auf allen Wertstoffhöfen aus. Die gefüllten Säcke können später neben den Mülltonen auf dem eigenen Privatgrundstück abgestellt werden. Letztes Jahr war der "Dreck-Weg-Tag" wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Zuletzt hatten rund 3.000 Leute etwa 20 Tonnen Müll gesammelt.