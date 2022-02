"Dreck-weg-Tag" am 19. März

per Mail teilen

Am Samstag, 19. März, findet in Mainz wieder der "Dreck Weg Tag" statt. Das hat die Stadt mitgeteilt. An der Müllsammel-Aktion können sich einzelne Menschen aber auch kleine Gruppen beteiligen. Eine Anmeldung beim Entsorgungsbetrieb ist noch bis zum 7. März möglich. Der Entsorgungsbetrieb stellt auch Müllsäcke bereit. 2020 musste der "Dreck weg Tag" wegen der Corona-Pandemie ausfallen.