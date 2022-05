570.000 Euro für Dorferneuerung

Die Ortsgemeinden Freimersheim und Framersheim (Kreis Alzey-Worms) bekommen zusammen knapp 570.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. In Freimersheim soll mit dem Geld der Umbau der alten Schule zum neuen Rathaus und Gemeindetreff gefördert werden. In Framersheim soll das Geld in die Gestaltung eines Mehrgenerationen-Geländes entlang der Selz investiert werden. Das Land fördert verschiedene kommunale und private Projekte zur Dorferneuerung in diesem Jahr mit insgesamt rund 22 Millionen Euro.