Domglocken läuten für die Ukraine

In Mainz werden am Donnerstagmittag um 12.00 Uhr die Glocken des Mainzer Doms läuten. Wie das Bistum mitteilt, werden die Glocken sieben Minuten zu hören sein als Zeichen für den Frieden. Dazu aufgerufen haben die Europäische Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister in Gedenken an den Krieg in der Ukraine.

Sie erklärt, jede der sieben Minuten stünde für einen Tag dieses unsinnigen Krieges. Mit dem Läuten erkläre man sich solidarisch mit den Menschen, die den Krieg aushalten und um ihr Leben bangen müssten.