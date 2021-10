Der Mainzer Domdekan Heinz Heckwolf geht am Sonntag in den Ruhestand. Er war 2003 vom damaligen Kardinal Lehmann ernannt worden. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Verwaltung des Doms, außerdem war er Pfarrer der Mainzer Dompfarrei und von Sankt Quintin. Der heute 79-jährige Heckwolf war nach Angaben des Bistums maßgeblich an der Sanierung des Doms und am Projekt "Neue Orgel" beteiligt. Sein Nachfolger wird Henning Priesel. Der Pfarrer aus Gau-Algesheim tritt sein Amt am Montag an.