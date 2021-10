per Mail teilen

Ein 66-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Dolgesheim gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gestern Vormittag mit seinem Motorroller Richtung Weinolsheim. An einer Kreuzung wurde der 66-Jährige von einem Auto erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.