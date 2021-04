Die kurdisch-deutsche Schriftstellerin Karosh Taha bekommt die Alfred-Döblin-Medaille der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Die Akademie würdigt damit vor allem Tahas Roman "Im Bauch der Königin", in dem es unter anderem um eine Geschichte von Einwanderung und Verlust geht. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Taha wurde 1987 in Irak geboren und lebt seit 1997 in Deutschland. Sie arbeitete zunächst als Lehrerin. 2018 erschien ihr Debütroman "Beschreibung einer Krabbenwanderung", 2020 der Roman "Im Bauch der Königin". Die Alfred-Döblin-Medaille zeichnet Autorinnen und Autoren für vielversprechende Veröffentlichungen aus. Der Schriftsteller Alfred Döblin war Mitbegründer der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz.