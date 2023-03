per Mail teilen

Wohnraum ist knapp in Mainz - auch für geflüchtete Menschen. Deshalb wollte die Stadt auf dem Layenhof im Stadtteil Finthen Container aufstellen. Das kam nicht gut an.

Die Container kommen jetzt doch nicht. Man reagiere damit auf die Proteste von Anwohnern des Layenhofs, so eine Sprecherin der Stadt. Die Bürgerinnen und Bürger hatten argumentiert, dass die Stadt damit die letzte dort vorhandene Freifläche zubauen wolle.

Die Grünfläche werde von Kindern und Jugendlichen als Bolzplatz genutzt, auch für Erwachsene sei sie als Erholungsgebiet wichtig, so ein Sprecher der Interessengemeinschaft Layenhof. Nach den bisherigen Plänen der Stadt Mainz hätten dort 100 Flüchtlinge unterkommen sollen.

Andere Unterkünfte werden auf Layenhof gebaut

An den weiteren Planungen hält die Stadt allerdings fest: So werden bis zum kommenden Jahr auf dem Layenhof mehrgeschossige Holzgebäude entstehen, in die zunächst Flüchtlinge einziehen sollen.