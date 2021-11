Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG, hat mehrere Weingüter in Rheinhessen als die besten von Deutschland ausgezeichnet. Unter den „Weinerzeugern des Jahres“ belegten Betriebe in Weinholsheim und Bechtheim-West die Plätze 3 und 8. Als beste „Sekterzeuger des Jahres“ wurden ein Weingut in Bodenheim auf Platz 3 und ein Wein- und Sektgut in Gau-Algesheim auf Platz 5 prämiert.