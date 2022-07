Brezelbäckerei Ditsch wird mexikanisch

per Mail teilen

Die Mainzer Brezelbäckerei Ditsch gehört bald einem mexikanischen Einzelhandelskonzern. Der jetzige Inhaber Valora, ein Konzern aus der Schweiz, hat mitgeteilt, dass das Unternehmen FEMSA alle Aktien von Valora aufkaufen will. Der größte Einzelaktionär des Schweizer Unternehmens ist Peter Ditsch, der Enkel des Mainzer Firmengründers. Er hält 17 Prozent der Anteile – laut Valora ist Ditsch bereit, die Aktien für umgerechnet rund 191 Millionen Euro an das mexikanische Unternehmen zu verkaufen. Alle Marken von Valora, also auch Ditsch, sollen nach dem Verkauf weiter bestehen.