Am Mainzer Rheinufer gilt von 12 bis 22 Uhr Maskenpflicht. Eine Regelung, die vor allem bei Sportlern auf Ablehnung stößt. Die Stadt verteidigt ihre Entscheidung.

Die neue Regelung sei ein verhältnismäßiges Mittel zur Eindämmung der Pandemie, heißt es in einer Stellungnahme. Am Rheinufer herrsche ein erheblicher Publikumsverkehr. Laut Robert Koch-Institut bestehe ein erhöhtes Übertragungsrisiko auch im Freien, wenn der Mindestabstand ohne Mund-Nasen-Schutz zwischen Menschen nicht eingehalten werde.

Das Tragen einer Maske beim Joggen könne zwar unangenehm sein, sei aber gesundheitlich unbedenklich, so die Stadt. Zudem gebe es mehrere Alternativen: Man könne vor 12 Uhr und nach 22 Uhr joggen oder zu jeder Zeit auf der anderen Rheinseite ohne Maske laufen gehen.

Eilantrag von Joggerin gegen Maskenpflicht am Rheinufer

Die Stadt reagiert mit ihrer Stellungnahme auf einen Eilantrag der Anwältin Jessica Hamed am Mainzer Verwaltungsgericht. Sie will die Maskenpflicht für sich selbst als Joggerin und damit womöglich auch für alle anderen, die am Rheinufer joggen, kippen. Sie hält die Verordnung zur Maskenpflicht im Freien für rechtswidrig.

"Die Maskenpflicht im Freien ist eine Gängelung der Bürgerinnen und Bürger, die nichts bewirkt" Jessica Hamed, Anwältin

Hamed sagte dem SWR, die Stadt habe sich auch in ihrer Stellungnahme nicht mit den wissenschaftlichen Befunden befasst, auf die sie sich beziehe. Es sei erwiesen, dass beim Joggen quasi keine Infektionsgefahr bestehe.

Dieser Ansicht ist auch Physiker und Aerosol-Experte Gerhard Scheuch. Er hält wenig von einer Maskenpflicht im Freien. "Wissenschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn", sagte er im SWR-Interview. "Man müsste sich 15 Minuten sehr eng gegenüberstehen und sich quasi in der Aerosol-Wolke des Gegenübers befinde. Dann kann man sich unter Umständen infizieren." Aber beim Vorbeigehen, Vorbeijoggen oder Radfahren sei die Kontaktzeit viel zu kurz für eine Ansteckung.

Hamed: Stadt muss abwägen

Mit diesen Erkenntnissen müsse sich die Stadt Mainz auseinandersetzen, fordert die Anwältin. Denn die Stadtverwaltung müsse abwägen zwischen dem potenziellen Nutzen dieser Maßnahme, der nach Ansicht von Hamed gegen Null geht, und dem Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen. Sie kritisiere, dass die Stadt das nicht ernst genug nehme.

Über den Eilantrag von Hamed will das Mainzer Verwaltungsgericht in dieser oder kommender Woche entscheiden.

Genervte Jogger und Spaziergängerinnen

Auch bei vielen Mainzerinnen und Mainzern stößt die verschärfte Maskenpflicht zwischen Winterhafen und Zollhafen auf Unverständnis:

Viele Leute tragen keine Masken

Anwohner Henry Nestler hält die neue Maskenpflicht für übertrieben. "Schauen Sie sich doch mal um", sagt er und deutet auf die wochentags relativ leere Uferpromenade. "Wer läuft denn hier aufeinander?" Es sei doch genug Platz. Er könne nachvollziehen, dass viele Leute sich nicht an die Regeln halten würden. Mehr als die Hälfte sei das, schätzt er.

Nicht dazu gehört Joggerin Theresa Anslinger. Sie trägt einen Mund-Nasen-Schutz und hat dafür zum Beispiel an Sonntagen auch Verständnis, erzählt sie. "Aber als Joggerin ist das natürlich problematisch. Ich gehe ja raus, um die Luft zu spüren. Mit Maske joggen werde ich hier erst einmal nicht mehr."

Gut mit der Maskenpflicht leben kann Spaziergänger Benjamin Meyer. Klar könne man eigentlich darauf verzichten, wenn nichts los sei. "Aber ganz oder gar nicht", meint er. "Dann tragen wir halt die Maske. Und entweder gilt das für alle oder keinen."