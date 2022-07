Polizei legt auf A61 überladenen Lastwagen still

Bei Kontrollen auf einem Autobahnparkplatz an der A61 bei Dintesheim hat die Polizei insgesamt 95 Verstöße bei Lastwagen und Bussen festgestellt. In fünf Fällen durften die Fahrer nicht weiterfahren, viele der Wagen waren überladen oder hatten technische Mängel. Unter anderem hielt die Polizei einen Mann mit einem Pritschenwagen an, der in so schlechtem Zustand war, dass er verkehrsuntauglich war, heißt es in einer Mitteilung. Zudem hatte der Fahrer gefährliche Abfälle geladen, für die er keine Lizenz hatte. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.