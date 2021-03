Die Ortsgemeinden Laubenheim und Waldlaubersheim im Kreis Bad Kreuznach bereiten ihre Geschichte digital für die Öffentlichkeit auf. Dafür bekommen sie Geld vom rheinland-pfälzischen Innenministerium. Laubenheim will vom Mittelalter bis zur Wirtschaftswunderzeit einen Überblick über seine Geschichte geben. Dazu zählt beispielsweise, dass Laubenheim einige Jahre zu Frankreich gehörte. In der Rumpf-Mühle soll der Legende nach Napoleon übernachtet haben. Dort und an anderen Stellen in Laubenheim sind Informationstafeln geplant. Weitere Einzelheiten soll der Besucher dann im Internet abrufen können. In Waldlaubersheim gibt es bereits einen Rundweg zu Orten, um die sich heute zahlreiche Legenden und Spekulationen ranken. Unter dem Thema „Geheimnisvolles Waldlaubersheim“ sollen einige in dem digitalen Landesprojekt mit Texten und multimedial erfasst und aufbereitet werden.