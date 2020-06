per Mail teilen

In Mainz wird es bis auf weiteres kein Fahrverbot für ältere Benziner und Diesel geben. Grund ist nach Angaben von Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne), dass die Schadstoffbelastung in der Luft deutlich zurückgegangen ist.

Mindestens bis Februar 2021 würden die Verbote weiter ausgesetzt, sagte Verkehrsdezernentin Eder heute bei der Vorstellung des Luftreinhalteplans.

Für die gesunkenen Werte gebe es verschiedene Ursachen, zum Beispiel deutlich weniger Verkehr durch die Corona-Auflagen, die dreiwöchige Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke Anfang des Jahres und eine sehr günstige Wetterlage über viele Wochen hinweg. "Es sind aber nicht nur einmalige Effekte, die zu dieser Verbesserung geführt haben", so Eder.

Grenzwerte könnten 2020 eingehalten werden

Auch die Umrüstung der städtischen Busflotte habe ihren Teil dazu beitragen. Seit Ende 2018 waren knapp 100 Diesel-Busse mit Spezialfiltern ausgestattet worden, um ihren Stickstoffdioxid-Ausstoß zu senken.

Auf Basis der neuen Zahlen seien Gutachter auch zu neuen Prognosen gekommen. Nun sei es denkbar, dass die Schadstoff-Grenzwerte in diesem Jahr eingehalten werden könnten.

Anfang Februar 2021 werde das Landesamt für Umwelt den Jahresmittelwert für 2020 vorlegen. Dann könne man endgültig entscheiden, ob Fahrverbote überhaupt notwendig seien, so Eder.

Abgespeckte Fahrverbote

Wenn überhaupt Fahrverbote kämen, dann nur in abgespeckter Form. So würden sie ausschließlich für ganz alte Dieselfahrzeuge bis Euro-Norm 4 gelten. Bisher waren auch Euro 5-Diesel und ältere Benziner betroffen.

Außerdem würde das Fahrverbot nur in sehr begrenzten Bereichen eingeführt. Für diese Bereiche gebe es zwei Varianten: Entweder würde es nur auf der Rheinallee zwischen Kaiserstraße und Großer Bleiche gelten oder nur auf der anschließenden Rheinstraße. In beiden Fällen würde die Theodor-Heuss-Brücke auch weiterhin für alle Fahrzeuge erreichbar bleiben, so Eder.

Auch das Gericht habe gesagt, dass Fahrverbote nur die letzte Lösung sein könnten. Und wenn die Zahlen nun zeigten, dass sie nicht notwendig seien, dann müsse man nicht zu diesem drastischen Mittel greifen.

Tempo 30 kommt ab Juli

Unabhängig davon wird wie geplant ab dem 1. Juli Tempo 30 auf der Rheinachse und der Kaiserstraße eingeführt. Auf der Rheinachse sollen zudem zwei besonders problematische Stellen durch zusätzliche Maßnahmen entlastet werden.

Erstens wird zwischen Kaiserstraße und Quintinsstraße eine "Umweltspur" für Busse und Fahrräder eingerichtet. Dafür wird die Linksabbiegerspur ins Parkhaus Rheinufer gekürzt. Diese Veränderung wird in zwei Schritten in diesem Herbst und im kommenden Frühjahr umgesetzt.

Zweitens soll in der Rheinstraße in Höhe Holzturm die Linksabbiegerspur wegfallen, weil diese immer wieder zu langen Staus führt.

Grüne und SPD mit Lösung zufrieden

Vertreter der Mainzer Grünen begrüßen Eders Vorgehen. Eder habe besonnen agiert und sich keinem populistischen Druck gebeugt, sondern einen Luftreinhalteplan aufgestellt, der ein Fahrverbot in Zukunft sehr unwahrscheinlich mache, sagte der Mainzer Grünen-Verkehrspolitiker David Nierhoff.

Auch aus der SPD gab es Lob. „Die Bemühungen der Stadt Mainz zur Senkung der Schadstoffwerte weisen klar erkennbare Erfolge auf. Deshalb sind die aktuellen Entscheidungen folgerichtig“, sagte der Fachsprecher Mainzer SPD für Verkehr, Marc Bleicher. Ein Fahrverbot - auch für ältere Diesel - dürfe aber auch 2021 nur das allerletzte Mittel sein.