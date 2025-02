per Mail teilen

Zwei Tage nach der Bundestagswahl hat der Mainzer Carneval-Verein (MCV) die Motivwagen für den Rosenmontagszug in Mainz vorgestellt. Die geplatzte Ampelregierung bekommt ihr Fett weg, aber auch die Mainzer Stadtpolitik.

Um 10:11 Uhr wurde das Geheimnis in der Wagenhalle in Mainz-Mombach gelüftet: Die geplatzte Ampelregierung in Berlin, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine oder Trumps Wiederauferstehung - das alles sind Themen der närrischen Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszugs 2025.