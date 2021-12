Serie von Diebstählen aus Autos

Nach Angaben der Polizei häufen sich in letzter Zeit Diebstähle aus unverschlossenen Autos. Insgesamt sei dadurch in diesem Jahr schon ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Allein in den Mainzer Stadtteilen Gonsenheim, Mombach, Hartenberg-Münchfeld und Neustadt seien seit Ende September fast 40 Fahrzeuge von der Diebstahlserie betroffen gewesen, so die Polizei. Auch in den Stadtteilen Bretzenheim, Altstadt und Oberstadt habe die Zahl der Fälle zugenommen. Im gesamten Stadtgebiet komme man in diesem Jahr bislang auf mehr als 240 solcher Diebstähle.

Die Täter hätten es in der Regel auf Kreditkarten, Bargeld und Bezahlkarten für Tankstellen, aber auch Jacken und Sportgeräte abgesehen. Weil an den Autos keine Aufbruchspuren zu finden seien, müsse man davon ausgehen, dass sie nicht richtig abgeschlossen waren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.