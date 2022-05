Raub aus Schließfächern: Fahndung mit Fotos der Täter

per Mail teilen

Die Mainzer Kriminalpolizei fahndet jetzt mit Fotos nach den Tätern, die Anfang April auf Schließfächer in einer Filiale der Sparda Bank Südwest in Mainz zugegriffen haben. Dabei haben sie nach Angaben der Polizei unter anderem hochwertigen Schmuck aus den Schließfächern gestohlen. Insgesamt seien 62 Schließfächer ausgeraubt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Täter zuvor die Kundendaten der Opfer ausgespäht haben und so auf die vollautomatischen Schließfächer zugreifen konnten. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bitten um Hinweise.