Diebe tricksen Hausbesitzerin aus

Trickdiebe haben in Wiesbaden eine Hauseigentümerin bestohlen. Laut Polizei ist die Frau am Samstagabend von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden, als sie gerade in ihrem Vorgarten arbeitete. Nachdem das Gespräch beendet war, ging sie in ihr Haus zurück. Sie stellte sofort fest, dass mehrere Gegenstände fehlten. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte die Frau ablenken sollte, damit seine Komplizen durch die offene Tür unbemerkt in das Haus gelangen konnten. Die Wiesbadener Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Wiesbadener Polizei melden.