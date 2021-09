Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in ein Bürogebäude in der Mainzer Innenstadt eingebrochen. Sie nutzten dafür nach Angaben der Polizei ein Baugerüst. In einer waghalsigen Aktion seien die Täter über das fünfstöckige Gebäude in den nicht einsehbaren Lichthof gelangt. Dort hebelten sie zwei Fenster auf und durchwühlten die Büroräume. Offenbar stahlen sie nichts und entkamen wieder über das Baugerüst.