Die Werkstätten der Kreuznacher Diakonie in Bad Sobernheim produzieren künftig LED-Straßenleuchten in Serie. Nach Angaben der Diakonie können zunächst bis zu 300 Lampen pro Monat hergestellt werden. Je nach Verkauf könne eine zweite Fertigungsstraße aufgebaut werden, sagte ein Sprecher. Dort bauen Menschen mit Behinderungen die großen LED Lampen aus rund 50 Einzelteilen zusammen und verdrahten sie. Möglich wird das in Zusammenarbeit mit einer Bad Sobernheimer Firma, über die auch der Vertrieb läuft. Verkauft wird beispielweise an Gemeinden oder große Unternehmen, die ihre Parkplätze damit ausleuchten. Die ersten der energiesparenden Lampen sind bereits im Einsatz, auch bei der Diakonie in Bad Kreuznach. Für die 85 Beschäftigten in Bad Sobernheim, die in erste Linie Kosmetik und Pharma-Artikel verpacken, sei die Fertigung eine große Bereicherung, so der Leiter der Werkstatt.