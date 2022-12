Paketzentrum Saulheim arbeitet vor Weihnachten in drei Schichten

Etwa 530.000 Päckchen am Tag - das schafft die Sortieranlage der Post im rheinhessischen Saulheim. Wegen der vielen Pakete vor Weihnachten wird in drei Schichten gearbeitet.

Die Pakete und Päckchen, die in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) bearbeitet werden, gehen sowohl in die Region hinaus als auch in die ganze Welt. Etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür im Einsatz. Das DHL Paketzentrum liegt verkehrsgünstig an der A63. In der Vorweihnachtszeit laufen die Transportbänder wieder auf Hochtouren.

Paketzentrum Saulheim am Limit

Normalerweise werden dort nach Unternehmensangaben etwa 300.000 Sendungen am Tag bearbeitet. Zu Spitzenzeiten, wie jetzt im Dezember, können es auch mal bis zu 530.000 Pakete und Päckchen pro Werktag sein. Man gebe alles dafür, dass die Sendungen vor Weihnachten ankommen, sagte ein DHL-Sprecher. Wegen der vielen Pakete wird inzwischen in drei Schichten gearbeitet - statt wie üblich in zwei. Zusätzlich zu den 400 Mitarbeitenden sind in Saulheim in der heißen Phase vor Weihnachten gut 100 Aushilfen beschäftigt.

Unterstützung kommt aus Mainz-Hechtsheim

Unterstützung gibt es auch aus dem Briefzentrum in Mainz-Hechtsheim. Dort gibt es einen relativ neuen sogenannten Multiformatsorter. Der kann Päckchen bearbeiten und so das Paketzentrum in Saulheim entlasten. Damit die Weihnachtspost pünktlich ankommt, können auch Kundinnen und Kunden etwas tun: Ablageort, Packstation oder einen Wunschnachbarn angeben, wenn man weiß, dass man nicht zu Hause ist. Dann kann das Paket direkt beim ersten Zustellversuch am Ziel ankommen.

Auch mehr Zusteller unterwegs

Thilo Eberhard aus Wolfsheim (Kreis Mainz-Bingen) ist seit 28 Jahren als Zusteller für DHL unterwegs. SWR A. Seemann

Nicht nur im Paketzentrum sind mehr Mitarbeitende im Einsatz. Auch auf den Straßen fahren mehr Zustellerinnen und Zusteller. Thilo Eberhard aus Wolfsheim (Kreis Mainz-Bingen) ist seit 28 Jahren als Zusteller für DHL unterwegs, aktuell in Nieder-Olm bei Mainz. Dort sind normalerweise vier Zusteller unterwegs, sagt er während einer Tour. Vor Weihnachten werden die Bezirke verkleinert und es fahren zwei bis drei weitere Paketboten durch die Straßen. "Wenn ich die Straßen, die ich sonst noch habe, mitmachen würde, dann hätte ich bis zu 300 Pakete im Wagen", erzählt Eberhard. "Das wäre nicht zu schaffen." Rund 180 Pakete kann er am Tag ausliefern. Am Dienstag ist Stichtag, wenn eine Sendung noch vor Weihnachten ankommen soll. Damit das klappt, fahren die Zusteller auch am 24. Dezember.