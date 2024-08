Kaum sind die Fußball-Europameisterschaft und die olympischen Spiele vorbei, geht es mit dem Fußball wieder los. In der zweiten Bundesliga wird ja schon wieder gekickt, die erste Liga startet erst kommende Woche, aber ab heute steht die erste Runde im DFB-Pokal an. In Wiesbaden empfängt der Drittligist Wehen Wiesbaden am Abend den Erstligisten Mainz 05 zum Nachbarschaftsduell.