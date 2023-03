Am Samstag um 20:45 Uhr ist Anpfiff in Mainz zum ersten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft 2022. Hansi Flicks Mannschaft spielt gegen Peru.

Es ist das dritte Mal, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu Gast in der Mainzer Fußball-Arena ist. In der Vorbereitung auf die Fußball-WM in Brasilien gab es in Mainz ein 6:1 gegen Armenien, 2019 dann gegen Estland ein 8:0 in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Am Samstag nun also das Testspiel gegen Peru.

Polizei sieht keinerlei Probleme

Für die Polizei sollte es ein entspannter Abend werden. Sie geht von keinen Problemen zwischen den beiden Fanlagern aus. "Wir haben etwa den gleichen Aufwand wie vor einem normalen Bundesligaspiel des FSV Mainz 05", so ein Sprecher der Mainzer Polizei. Auch das Verkehrsaufkommen dürfte ähnlich sein. Die Mainzer Mobilität setzt zusätzliche Straßenbahnen und Busse zum Stadion ein.

Weniger Zuschauer - hohe Ticketpreise

Trotz des frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar ist das Interesse der Fans am Spiel in Mainz groß. Das Stadion ist mit rund 27.000 Zuschauern ausverkauft. Alle Stehplätze in der Mainzer Arena mussten mit Sitzschalen versehen werden, so sehen es die Regularien bei Länderspielen vor. Im Vorfeld gab es in den sozialen Medien Kritik an den Ticketpreisen. Nicht wenige Fans empfinden Eintrittspreise zwischen 88 und 130 Euro als zu teuer für ein solches Testspiel.

Fanclub lädt Rudi Völler ein

Der Fanclub der deutschen Fußballnationalmannschaft veranstaltet im Vorfeld der Partie ein Fan-Länderspiel. Auf dem Kunstrasenplatz des SC Moguntia Mainz treffen um 14 Uhr die Anhänger des deutschen Teams und die Fans aus Peru aufeinander. Außerdem gibt es wieder ein großes Fanzelt, in dem vor dem Abendspiel der neue Sportdirektor der Nationalmannschaft, Rudi Völler, zu Gast sein wird. Für ihn ist das Länderspiel in Mainz das erste, seit er Anfang Februar in sein neues Amt berufen wurde.