Landtag kehrt in Mainzer Deutschhaus zurück

Sechs Jahre lang wurde das historische Deutschhaus grundsaniert. Jetzt kehrt der rheinland-pfälzische Landtag an seinen Sitz am Mainzer Rheinufer zurück. Am heutigen Mittwoch ist ein Festakt geplant.

Der Barockbau am Rhein wirkt im Inneren nun modern. Der Architekt setzte hierfür auf helle Eiche, auf Sandstein und auf Böden aus Muschelkalk. Dazu sorgt viel Glas für lichtdurchflutete, offene Räume im Deutschhaus. Festakt am Mittwoch, Führungen am Freitag Am Mittwochmittag wird vor dem Gebäude das Kunstwerk "Drei Farben" des Berliner Künstlers Michael Sailstorfer eingeweiht: Es sind drei große Stoffbahnen in Schwarz-Rot-Gold, die in Messingrahmen hängen. Später am Tag sind eine symbolische Schlüsselübergabe und ein Festakt geplant. Bürgerinnen und Bürger können sich am Freitag bei Führungen ein eigenes Bild des sanierten Gebäudes machen. Interessierte können sich auf der Internetseite des Landtages anmelden. Der moderne Anbau am Mainzer Deutschhaus soll die öffentliche Gastronomie aufnehmen. (Bild: Juli 2020) dpa Bildfunk Picture Alliance Mehrkosten - unter anderem durch Corona Die Gesamtkosten der Grundsanierung sind nach Landtagsangaben über die Jahre auf 73 Millionen Euro gestiegen. Das sind 13 Millionen mehr als ursprünglich eingeplant. Als Gründe nennt Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) unter anderem gestiegene Baukosten und Verzögerungen durch die Corona-Pandemie. Die erste Landtagssitzung im sanierten Deutschhaus ist in zwei Wochen geplant.