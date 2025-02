per Mail teilen

Geschichten mit Yoga und Tanzen erzählen: Die Kita der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Mainz hat für ihr Vorlesekonzept den dritten Platz beim Lesepreis belegt.

Acht Kinder der Schwalben-Gruppe sitzen in der kleinen Bücherei ihrer Kita und lauschen gebannt Erzieher Sascha Stegner. Er liest aus dem Bilderbuch "Anpfiff für Dr. Brumm" vor.

"Das Buch hab ich ausgesucht", erklärt die fünfjährige Emma. "Es geht um Fußball." Immer wieder werden beim Vorlesen Pausen eingelegt, wenn die Kinder Fragen haben oder sie über bestimmte Aspekte der Handlung reden wollen.

Spaß an Büchern und Geschichten vermitteln

"Wir achten sehr darauf, dass den Kindern Bücher begegnen," sagt die Leiterin der Kita, Judith Schröder. In allen Gruppen gibt es Leseecken, jeden Tag nach dem Mittagsessen wird vorgelesen.

Aber nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher lesen vor. Auch Ehrenamtliche kommen in die Kita und bieten zusätzliche Vorlesestunden an. Außerdem hat die Kita eine eigene kleine Bücherei, aus der die Kinder Bücher ausleihen und mit nach Hause nehmen können.

Alle zwei Wochen können sich die Kinder Bücher aus der kitaeigenen Bücherei ausleihen. SWR

Yoga und Tanzen zu Geschichten

Regelmäßig veranstalten die Erzieherinnen und Erzieher auch ganz besondere Lese-Aktivitäten, zum Beispiel spezielle Bewegungsparcours zu den Büchern. Oder es wird passend zu den Geschichten getanzt oder Yoga gemacht.

"Wenn ich zum Beispiel Frau Holle vorlese und dann der Teil kommt, in dem die Bäume geschüttelt werden, dann sind alle Kinder Bäume und werden von mir geschüttelt." So erleben die Kinder die Geschichten mit dem ganzen Körper.

Die Kinder sollen erleben, dass in Büchern Abenteuer drinstecken und dass ihnen die Geschichten neue Welten erschließen.

Preisträger beim Deutschen Lesepreis

Dieses besondere Engagement beim Vorlesen wird jetzt mit einem Preis gewürdigt. In der Kategorie "Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas" belegt die Kita der Evangelischen Auferstehungsgemeinde in Mainz den dritten Platz beim Deutschen Lesepreis.

"Wir haben einfach alle Dinge, die wir so machen, in die Bewerbung geschrieben und haben sie abgeschickt," erzählt Judith Schröder. Dass dabei der dritte Platz und ein Preisgeld von 1.000 Euro rausspringen würden, hatten sie nicht erwartet

Finale in Berlin: Preisgeld von 1000 Euro

Eine kleine Abordnung der Kita ist zum Finale nach Berlin gefahren und nahm stellvertretend für alle den Preis entgegen. An Fastnacht wollen die Erzieherinnen und Erzieher den Erfolg dann mit den Kindern mit einem besonderen Lese- und Bewegungsparcours feiern.

Wofür das Preisgeld ausgegeben werden soll, steht übrigens schon fest: natürlich für neue Bücher.