Deutscher Lesepreis geht an Münchner Friseur

Der Münchner Friseur Danny Beuerbach hat den Deutschen Lesepreis 2021 erhalten. Das haben die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung in Mainz mitgeteilt. Bei seinem Projekt "Book a look and read my book" schenke er Kindern den Haarschnitt, wenn sie ihm währenddessen vorlesen. Das - so die Begründung für die Auszeichnung - sei ein einfaches Konzept, mit dem Lesebarrieren abgebaut und Leselust gesteigert werde. Nach Studien der Stiftung Lesen liest ein Drittel der Eltern seinen Kindern nicht oder zu wenig vor. Der Deutsche Lesepreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Er geht in diesem Jahr an 16 Personen und Einrichtungen, die sich nachhaltig für die Leseförderung einsetzen.