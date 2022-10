Der Wels: Der größte reine Süßwasserfisch in Europa

per Mail teilen

Es könnte der größte Wels sein, den jemals ein Angler im Rhein gefangen hat. Nico Magdic aus Bad Kreuznach hat den Koloss an Land gezogen. Der 35-Jährige bezeichnet den Fisch als "Urzeitmonster". Am Abend seines Fangs habe etwas Besonderes in der Luft gelegen.