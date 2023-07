Der Stratosphärenflug des Wetterballons

per Mail teilen

Schülerinnen und Schüler des Schlossgymnasiums in Mainz haben einen Wetterballon zu Forschungszwecken bis in die Stratosphäre steigen lassen. Gelandet ist die dazugehörige Sonde auf einem Bürogebäude in Koblenz. Die Bilder der Ballonkamera zeigen den Planeten aus 30 Kilometern Höhe.