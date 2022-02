Demonstrationen zu Corona in Mainz

Trotz Rosenmontag und Ukraine-Krieg ziehen am Nachmittag mehrere hundert Menschen durch Mainz. Es geht um die Corona-Maßnahmen.

Es sind keine Massen, die am Rosenmontag mobilisiert werden. Die größte Demonstration dürfte ein Protestzug durch die Innenstadt sein, der am Rheinufer startete. Nach SWR-Informationen dürften es dort knapp 200 Menschen sein. Angemeldet waren 1.000. Die Corona-Gegner hatten im Vorfeld versucht, Mainzer Fastnachtsvereine und Garden zu mobilisieren. Diese hatten sich jedoch von den Protesten distanziert. Am Abend ist ein so genannter Spaziergang bei der Stadt angemeldet - ebenfalls gegen die Corona-Maßnahmen.

Protestaktion für die Wissenschaft in Mainz. SWR Rabea Amri

Aber auch die Gegendemonstranten haben sich positioniert. Am Staatstheater beispielsweise sind es etwa 50 Menschen, die sich für die Wissenschaft und gegen Corona-Leugner aussprechen. Skurril: Nur wenige Meter entfernt feiern hunderte Narren ein bisschen Rosenmontag. Die Polizei ist mit mehreren hundert Kräften im Einsatz. Bisher sei alles friedlich, heißt es. Nach Angaben der Polizei gibt es insgesamt vier Gegendemonstrationen.