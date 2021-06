Im Zuge der Streiks von Busfahrenden, wird es heute eine große Demonstration in Mainz geben. Verdi erwartet 1.000 Fahrer und Fahrerinnen vor dem Ministerium.

Die Busfahrenden wollen lautstark auf ihre Situation "in der schwelenden Tarifauseinandersetzung mit dem VAV aufmerksam machen", heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Dafür werden am Mittag bis zu 1.000 Busfahrer und Busfahrerinnnen auf dem Ernst-Ludwig-Platz erwartet.

Erzwingungsstreik seit Montag in ganz Rheinland-Pfalz

Seit Montag befinden sich die Busfahrer und Busfahrerinnen in ganz Rheinland-Pfalz erneut in einem sogenannnten Erzwingungsstreik nach mehreren Arbeitsniederlegungen in den vergangenen Wochen. Von 3.500 Beschäftigten, die zu dem Streik aufgerufen sind, hätten am Montag nach Angaben von Verdi 2.800 Busfahrerinnen und Busfahrer ihre Arbeit niedergelegt.

Arbeitgeber sehen Landesregierung in der Pflicht

Die Arbeitgeberseite sieht die Landesregierung in der Pflicht, zunächst Zusagen über benötigte Gelder zu machen, bevor die Verhandlungen mit Verdi weitergeführt werden könnten. "Wir sehen Stand heute keine Möglichkeit, diesen Tarifkonflikt zu lösen", sagte am Montag der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV), Heiko Nagel. "Wir sind zwingend auf die Refinanzierung durch die öffentliche Hand angewiesen."

Konkret geht es darum, dass die Busfahrenden ihre Standzeiten vergütet bekommen möchten. Der Manteltarifvertrag wurde bereits 2019 gekündigt, der Konflikt schwelt schon zweieinhalb Jahre.