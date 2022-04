Rund 400 Menschen haben laut Polizei am späten Samstagabend in Mainz an einer Demonstration gegen die Verbote der Stadt am Winterhafen teilgenommen. Die Protestierenden seien vom Hauptbahnhof zum Winterhafen gelaufen. Dabei hätten sie Musik von Lautsprechern abgespielt, so ein Polizeisprecher. Die Demo richtete sich gegen Maßnahmen der Stadt am Winterhafen. An dem beliebten Treffpunkt am Mainzer Rheinufer sind Lautsprecher und Musikboxen bereits verboten worden. Auch ein Glasverbot ist geplant.