Nach dem Brand des Flüchtlingscamps Moria auf der griechischen Insel Lesbos wollen sich am Mittwochabend Menschen solidarisch mit den dort lebenden Flüchtlingen zeigen. Die Demonstranten fordern zudem die sofortige Schließung von Moria und die Verteilung der Geflüchteten Menschen auf die EU. Die Kundgebung beginnt um 19 Uhr am Schillerplatz in der Innenstadt. Organisiert wird der Demonstrationszug in Mainz unter anderem vom Verein Armut und Gesundheit, der Organisation Seebrücke und dem Asyl - und Flüchtlingsrat Rheinland- Pfalz. Nach Angaben der Mainzer Polizei sind etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Während der Kundgebung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.