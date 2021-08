In Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) haben am Samstag etwa 100 Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Die Kundgebungen verliefen nach Angaben der Polizei und der Organisatoren friedlich. Einzige Zwischenfälle waren mehrere so genannte Rauchtöpfe und eine Rauchfackel, die von Demonstranten angezündet wurden. Die Demonstration richtete sich gegen einen Einsatz im vergangenen Jahr, als Polizisten in Ingelheim Demonstranten unter anderem in einem Tunnel eingekesselt hatten. Die Organisatoren hatten der Polizei damals vorgeworfen, etwa 100 Menschen mit Pfefferspray und Schlagstöcken verletzt zu haben. Die Verfahren gegen einzelne Polizisten wurden allerdings eingestellt.