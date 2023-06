Dexheimer demonstrierten für Erhalt ihres Weinausschanks

Die Demonstrationen zum Erhalt der traditionellen Weinausschankhütten in Rheinhessen gehen weiter. Nach Undenheim gingen am Dienstagabend auch rund 250 Dexheimer auf die Straße.

Den Organisatoren des Protests ging es um die Dexheimer Giggeltankstelle - einem mobilen Weinstand, den Vereine am Wochenende betreiben, um Geld in die Kasse zu bekommen. Neben Wein, Saft und Mineralwasser werden meist auch kleine Snacks wie beispielsweise Brezeln und Spundekäs angeboten.

Der Erlös kommt entweder den Vereinen selbst oder auch sozialen Zwecken in der Gemeinde zugute. Doch damit soll nach Angaben von Dexheims Bürgermeister, Hubert Horn (FWG), nun Schluss sein.

Ordnungsamt untersagt Ausschank

Der Grund: Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz, zu der Dexheim gehört, lege nun die entsprechenden Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium sehr streng aus, so Horn. Deswegen verweigere das Ordnungsamt inzwischen solche Ausschankgenehmigungen.

Die Verwaltungen begründeten das Ausschankverbot für die Giggeltankstelle unter anderem damit, dass hierfür sowohl eine Baugenehmigung als auch eine Gaststättenkonzession fehle. Außerdem handele es sich bei dem Stand nicht um ein besonderes, sondern um ein wiederkehrendes Ereignis.

In Dexheim demonstrierten am Dienstagabend mehrere Vereine für den Erhalt ihres Weinausschanks. Jochem Symkowiak, erster Beigeordneter von Dexheim

Rund 250 Teilnehmende bei Demo dabei

Viele Dexheimer wollen das Verbot so nicht hinnehmen und gingen deswegen am Dienstagabend auf die Straße. Nach Angaben des Bürgermeisters haben sich rund 250 Menschen an der Demonstration beteiligt. Ihre Forderung ist eindeutig: "Wir, die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsgemeinden, Städte, Vereine und verschiedener ehrenamtlicher Initiativen fordern von den VG-Ordnungsämtern kurzfristig die Ausschankgenehmigungen, wie in der Vergangenheit, unbürokratisch zu erteilen."

In zwei Wochen sei bereits die nächste Demonstration geplant, dann voraussichtlich im rheinhessischen Stadecken-Elsheim. Außerdem wollen sich die Ortsgemeinden mit den Verantwortlichen in den Verwaltungen zu einem Gespräch zusammensetzen, um die Ausschankgenehmigungen doch noch zu bekommen.

Ehrenamt in Gefahr?

Bürgermeister Hubert Horn möchte mit den Aktionen aber auch auf die Bedeutung des Ehrenamts und des kulturellen Erbes aufmerksam machen. Wie er in seinem Schreiben weiter mitteilt, zähle die Weinkultur sowie die Sport- und Vereinskultur zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Er befürchtet, dass das Ehrenamt durch zu "strenge" Auflagen langfristig Schaden nehmen könnte.

"Was die neuerdings praktizierten Regeln mit den Ehrenamtlichen macht und welche Signale an die Bevölkerung gesendet werden, kann man sich leicht ausmalen."

Auch viele andere Kommunen in Rheinhessen sind verunsichert. Neben dem Weinstand in Undenheim wurden auch bereits andere kleinere Wein-Events in Rheinhessen abgesagt, etwa in Bechtolsheim oder Stadecken-Elsheim.