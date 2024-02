4.000 Menschen zu Demonstration gegen Rechtsextremismus in Worms erwartet

Genau vier Jahre ist es nun her, dass ein Attentäter aus rassistischen Motiven in Hanau innerhalb von sechs Minuten neun Menschen getötet hat. Im Gedenken daran werden am Samstag 4.000 Menschen in Worms zu einer Demonstration erwartet.

Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov heißen die Opfer des Hanau-Attentas. Sie stehen im Mittelpunkt der Demonstration am Samstagnachmittag in der Wormser Innenstadt. "Hanau war kein Einzelfall" heißt es auf dem Demonstrationsaufruf. Bundesweit werden am Samstag Gedenkaktionen stattfinden.

Der "Runde Tisch der Luthergemeinde gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit", das "Bündnis für Demokratie, Toleranz und Vielfalt" und das "Bündnis gegen Naziaufmärsche Worms" haben dazu aufgerufen, der Opfer zu gedenken - und ein Statement zu setzen gegen Rechts.

Mit Plakaten und Bildern der Ermordeten erinnern Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz von Hanau an die Opfer der rassistisch motivierten Anschläge von Hanau im Jahr 2020. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

Kundgebung und Demonstration gegen Rechts in Worms

Der "Runde Tisch" plant um 14 Uhr eine Auftaktkundgebung auf dem Obermarkt in Worms, erzählt Lukas Böhm, einer der Organisatoren. Auch die "Omas gegen Rechts" werden dort reden. Von dort gibt es einen Demonstrationszug durch die Wormser Innenstadt bis zum St.-Albans-Platz am Hauptbahnhof. "Wir werden mit ausgedruckten Porträts der Opfer von Hanau laufen", so Böhm, "damit nach außen klar ist, dass wir ihnen gedenken wollen."

Am Hauptbahnhof erwartet die Stadt Worms eine Sitution, wie sie in den vergangenen Jahren regelmäßig auf dem St.-Albans-Platz stattgefunden habe, so ein Sprecher der Stadt. Für 16 Uhr wurde dort eine Versammlung der rechtsextremen Partei "Die Rechte" angemeldet. Die Stadt geht von etwa zehn Teilnehmern aus.

Rechtsextremen mit Sprechchören und Musik begegnen

Dem gegenüber steht das "Bündnis gegen Naziaufmärsche Worms", das sich ebenfalls auf dem St.-Albans-Platz versammeln wird und sich dann mit den Teilnehmern der Demonstration zusammenschließen wird. "Wir werden den Neonazis mit Parolen, Sprechchören und Musik begegnen und dafür sorgen, dass ihre Parolen niemanden in der Stadt erreichen", so Böhm.

Die beiden Versammlungen auf dem St.-Albans-Platz werden räumlich getrennt. Von der Stadt Worms heißt es, sie müsse dafür sorgen, dass jede Gruppe von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch machen könne. Das sei die Pflicht der Versammlungsbehörde, die "politisch neutral" sei.

4.000 Menschen in Wormser Innenstadt erwartet

Die Stadt Worms rechnet mit etwa 4.000 Menschen, die sich am Samstag gegen Rechtsextremismus auf die Straße stellen werden. Schon vor einem Monat hat es eine große Demo gegen Rechts in Worms gegeben. "Die Stimmung auf der ersten Demo war kämpferisch, weil den Leuten klar ist, dass es um viel geht", berichtet Lukas Böhm, der auch in der Grünen Jugend ist. "Es geht immerhin um den Erhalt der Demokratie." Und keine Partei sei vor einem Rechtsruck gefeit.

Sperrungen im Straßenverkehr nähe Worms Hauptbahnhof

Wer am Samstag in die Stadt will, muss mit Sperrungen und Behinderungen im Straßenverkehr rechnen. Zwischen 14 und 18 Uhr wird die Bahnhofstraße in Höhe Kriemhildenstraße in Richtung Bahnhof gesperrt. Ebenso wird die Siegfriedstraße in Höhe Renzstraße in Fahrtrichtung Bahnhof gesperrt, kündigte ein Sprecher der Stadt Worms an.

Schon vor zwei Wochen hatten tausende Menschen in Worms für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert.