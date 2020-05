per Mail teilen

Knapp 20 Menschen haben in Mainz auf der Ingelheimer Aue gegen die Inbetriebnahme eines Kohlekraftwerks in Nordrhein-Westfalen protestiert. Die Demonstranten wollen das neue Steinkohle-Kraftwerk "Datteln 4" verhindern. Es soll nächsten Monat ans Netz gehen, obwohl der Kohleausstieg bis spätestens 2038 geplant ist. Die Umweltschützer sehen in der Inbetriebnahme ein falsches Signal.