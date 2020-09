Für die Aufnahme von Flüchtlingen sind am Mittwoch Abend in Mainz rund 450 Menschen auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich friedlich am Schillerplatz, berichtet die Polizei. Ein Teil der Demonstranten zog anschließend Richtung Rhein vor die Landesgeschäftsstelle der CDU. Auf Spruchbändern forderten sie Flüchtlinge nach Deutschland zu holen - insbesondere die aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Nach Angaben des Mainzer Sozialmediziners Professor Gerhard Trabert ist die Versorgung der Flüchtlinge dort zusammengebrochen. Trabert selbst war vor kurzem in Moria und hat sich ein Bild von dem damals völlig überfüllten Flüchtlingscamp machen können.