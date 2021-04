Der Bauern- und Winzerverband Rheinland Pfalz-Süd hat heute in Heidesheim (Kreis Mainz-Bingen) einen sogenannten Demo-Betrieb vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen von zehn landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland, die wirtschaftliches Arbeiten mit Naturschutz verbinden. Dabei arbeiten die Landwirte eng mit Naturschutzverbänden zusammen. Mit der Aktion wollen Landwirte und Naturschützer unter anderem an die neue Rheinland-Pfälzische Landesregierung appellieren: Sie wollen mehr Unterstützung, um so einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten zu können.