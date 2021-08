In Worms werden heute Mittag bis zu 400 Bauarbeiter zu einer Demonstration erwartet. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bau protestieren die Bauarbeiter für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die rund 890 000 Beschäftigten bundesweit müssten an den guten Geschäften der Bauunternehmer beteiligt werden, so die Meinung der Gewerkschaft. Aus diesem Grund werden laut IG Bau bis zum Mittag an die 400 Bauarbeiter aus dem Rhein-Main Gebiet auf dem Wormser Festplatz erwartet. Sie werden in Arbeitskleidung und mit Fahnen und Transparenten etwa drei Stunden protestieren. Die Kundgebung in Worms ist Teil eines bundesweiten Aktionstages heute. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft. Die IG Bau verlangt unter anderem 5, 3 Prozent mehr Lohn und eine Wegezeit Entschädigung für die Bauarbeiter. Die Arbeitgeberseite habe dagegen noch kein akzeptables Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft.