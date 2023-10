So werden die Rheindeiche zwischen Mainz und Bingen auf Schäden geprüft

Deichmeisterei Budenheim

Das ganze Jahr über ist das elfköpfige Team der Deichmeisterei Budenheim an den Flussufern unterwegs. Es kümmert sich um insgesamt 115 Kilometer Deiche entlang das Rheins und an der Nahe. Die Deichmeisterei gehört wiederum zur Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Die SGD ist eine Landesbehörde, die unter anderem für den Hochwasserschutz zuständig ist. In ihrem Zuständigkeitsgebiet in Rheinhessen und in der Pfalz werden mehr als 700.000 Menschen und Werte, wie zum Beispiel Immobilien, Straßen und Felder, in einem Gesamtwert von bis zu 20 Milliarden Euro vor Hochwasser geschützt.