Das nächste Hochwasser am Rhein kommt bestimmt: Da ist die Verbandsgemeinde Bodenheim sicher. Um die Deiche zu kontrollieren, werden jetzt Freiwillige als sogenannte Deichläufer gesucht.

Auch wenn es vielleicht so klingt: Mit entspanntem Joggen am Rheinufer hat die Suche der Verbandsgemeinde Bodenheim nichts zu tun. Wenn sie "Deichläufer" gewinnen möchte, dann geht es um aktiven Hochwasserschutz.

Denn das ist eine Pflichtaufgabe der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz. Sie müssen dafür sorgen, dass eine ehrenamtliche Wasserwehr bereit steht, die die Hochwasserschutzanlagen am Rhein im Falle eines Hochwassers sichert.

Aufgabe: Deiche kontrollieren und Pegelstände festhalten

Aktiviert wird diese Wehr in der VG Bodenheim in dem Moment, in dem der Rhein-Pegel in Mainz 6,50 Meter erreicht und weiter zu steigen droht. Zu ihren Aufgaben gehört es dann, die Deiche und Schutzmauern zwischen Nackenheim und der Stadtgrenze Mainz abzulaufen und zu kontrollieren.

Dazu sind die Männer und Frauen in drei Schichten rund um die Uhr unterwegs. Immer zu zweit, jemand von der Feuerwehr ist auch dabei. Wenn die Deichläufer Schadstellen oder Lecks entdecken, müssen sie diese bewerten, kennzeichnen und melden. Außerdem sollen sie die aktuellen Pegelstände des Rheins im Gebiet der VG Bodenheim ablesen und dokumentieren.

Deichläufer brauchen keine Vorkenntnisse

Zur Vorbereitung auf etwaige Einsätze gibt es verschiedene Informationsveranstaltungen, in der Regel am Wochenende. Dabei erhalten alle Interessierten auch Einblicke in Struktur und Organisation des Hochwasserschutzes.

Vorkenntnisse müssen die zukünftigen Deichläufer nach Angaben der Verbandsgemeinde nicht mitbringen, nur volljährig sollten sie sein und körperlich fit. Während ihrer Dienst- und Ausbildungszeit haben sie Versicherungsschutz und einen Anspruch auf Ausgleich von Verdienstausfällen.

VG Bodenheim empfiehlt Hochwasser-Vorsorge

Die Verantwortlichen bei der Verbandsgemeinde Bodenheim warnen: Hochwasser kann alle treffen. Wenn nicht unmittelbar, dann doch spätestens, wenn wichtige Teile der Infrastruktur betroffen sind, wie etwa Verkehrswege oder die Strom- und Trinkwasserversorgung.

Deshalb empfiehlt die VG außerdem jedem Bürger und jeder Bürgerin, selbst Vorsorge für Hochwasser zu treffen. So sollten sie schon beim Bauen mögliche Hochwasser-Ereignisse mitdenken und entsprechende Versicherungen abschließen.