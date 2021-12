Gastronomen protestieren gegen 2GPlus-Regel

Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA will mit einer Kundgebung am Dienstagvormittag in Mainz gegen die so genannte 2GPlus-Regel protestieren. Nach Angaben von DEHOGA-Geschäftsführer Haumann werden auf dem Ernst-Ludwig-Platz bis zu 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet.



Dass im Gastgewerbe neben Impf- oder Genesenen-Nachweis auch ein negativer Corona-Test benötigt werde, gefährde hunderte Betriebe, so Haumann. 2G reiche völlig aus, um einen sicheren Aufenthalt in Restaurants oder Cafés zu garantieren. Seit der Einführung von 2Gplus verzeichne die Branche massive Umsatzeinbußen.

Das bestätigen auch Gastronomen aus Mainz, z.B. der Geschäftsführer der Kneipe Krokodil, Neuland. Unter der Woche komme nur noch etwa die Hälfte der Gäste. Es sei zwar gut, dass geboosterte Menschen keinen Test brauchten, sagt der Inhaber des Mainzer Dom-Cafés, Stolz. Ungerecht sei jedoch, dass im benachbarten Hessen 2G gelte, trotz höherer Infektionszahlen.