Gastronomie protestiert in Mainz gegen 2G-Plus-Regelung in RLP

Am Vormittag haben Gastronomen in Mainz gegen die 2G-Plus-Regelung in rheinland-pfälzischen Gaststätten protestiert. Sie forderten eine Aufhebung der Testpflicht.

Etwa hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dem Aufruf des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA gefolgt und hatten sich in der Nähe des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in Mainz zu einer Kundgebung versammelt. Mit Sprüchen wie "Für uns ist 2G+ ein dickes Minus" oder "Mama, müssen wir das Restaurant verkaufen?" protestierten sie gegen die 2G-Plus-Regelung. Video herunterladen (13 MB | MP4) DEHOGA: Massive Umsatzeinbußen durch Testpflicht DEHOGA-Präsident Gereon Haumann sagte, dass die Gäste neben einen Impf- oder Genesenenausweis auch einen negativen Corona-Test vorlegen müssten, gefährde hunderte Betriebe. 2G reiche völlig aus, um einen sicheren Aufenthalt in Restaurants oder Cafés zu garantieren. Seit der Einführung von 2G Plus verzeichne die Branche massive Umsatzeinbußen. Der Verband fordert deshalb, die Testpflicht für Geimpfte und Genesene sofort aufzuheben. Auch in den Nachbarländern wie etwa Hessen gelte 2G. Klöckner und Baldauf kritisieren 2G-Plus-Regelung Unterstützung bekamen die Gastronomen von der CDU in Rheinland-Pfalz. Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner bezeichnete die seit dem 4. Dezember geltende 2G-Plus-Regelung als unnötigen rheinland-pfälzischen Sonderweg, der "wie ein Bremsklotz für die Gastronomie und die Hotellerie" wirke. Sie forderte die Landesregierung auf, die Regelung zu überarbeiten. Ähnlich äußerte sich auch Fraktionschef Christian Baldauf. Er warf der Landesregierung einen "Lockdown durch die Hintentür" vor. Landesregierung verteidigt Corona-Maßnahmen Vertreter der Landesregierung verteidigten dagegen die geltende 2G-Plus-Regelung. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte, die strengen Maßnahmen sollten auch einen neuen Lockdown verhindern helfen. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) wies auf die Überbrückungshilfen für Gastronomen hin. Gastwirte könnten die Überbrückungshilfe III Plus für einen Monat von Juli bis Dezember 2021 beantragen, wenn sie in diesem Monat einen coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Vergleichsmonat im Jahr 2019 erlitten haben, so Schmitt. Binz: Kinder und Jugendliche von 2G Plus ausgenommen Familienministerin Katharina Binz (Grüne) sagte, vor dem Hintergrund der pandemischen Entwicklung seien die derzeitigen Maßnahmen notwendig. Über die Ausnahmen für geboosterte Bürgerinnen und Bürger hinaus sähen sie auch familienfreundliche Ausnahmen für Kinder und Jugendliche vor.