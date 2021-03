per Mail teilen

Protest mit Pfannen und Schöpfkellen: Auf dem Mainzer Schillerplatz haben Gastronomen und Hoteliers aus Rheinland-Pfalz für eine möglichst schnelle Öffnung ihrer Betriebe demonstriert.

Die Kundgebung am Dienstagvormittag war der Abschluss der bundesweiten Mahnwachen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. In der vergangenen Woche hatte es bereits Aktionen in Trier, Mainz und Koblenz gegeben.

Auf dem Mainzer Schillerplatz hatte die Dehoga zwei gedeckte Tische und ein gemachtes Hotelbett aufgebaut. Die Gastgeber im Land seien mit Hygieneplänen gut auf eine Öffnung vorbereitet, sagte der Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. "Jetzt reicht's" stand auch auf Transparenten der etwa 200 Gastronomen und Hoteliers. Nach vier Monaten Lockdown wolle man endlich eine Öffnungsperspektive, so Haumann.

Außengastronomie soll öffnen

Vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch forderten die Protestierenden eine Öffnung der Außengastronomie spätestens bis zum 15. März und eine Öffnung der Hotels eine Woche später, also zum 22. März. "Und wenn es keinen bundesweiten Weg gibt, dann einen rheinland-pfälzischen Weg", forderte Dehoga-Präsident Haumann. Schließlich sei die Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel in der Landeshauptstadt Mainz deutlich unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen.

Politiker im Wahlkampf bei Kundgebung dabei

Auch Landespolitiker wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf nahmen an der Kundgebung teil. Sie wünschten sich eine möglichst zeitnahe Öffnung der Gastronomie, sagten sie bei der Veranstaltung. Ahnen pocht auf eine bundesweite Lösung und kündigte an, dass sich das Land bei der Ministerpräsidentenkonferenz für eine erweiterte Teststrategie - auch für die Gastronomie - einsetzen will. Baldauf sprach sich bei der Kundgebung dafür aus, dass die Außengastronomie unverzüglich wieder geöffnet wird.