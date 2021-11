Zwei defekte Stellwerke haben am Samstagmorgen im Bahnverkehr rund um Mainz für Probleme gesorgt. Betroffen waren zum einen die Strecke zwischen Mainz Römisches Theater und Bodenheim. Zum anderen die Verbindungen in Richtung Frankfurt. Dort war ein Signal im Raum Rüsselsheim ausgefallen. In beiden Fällen kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden beide Stellwerksstörungen noch am Morgen behoben.