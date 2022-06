per Mail teilen

Nach fünf Tagen ohne Aufzug in einem 18-stöckigen Hochhaus in Mainz sind nun beide Aufzüge wieder repariert. Das teilte die Vermietergesellschaft mit. Deswegen wurde auch der Betrieb eines Feuerwehraufzugs wieder eingestellt. Die beiden Aufzüge des Hochhauses in der Elsa-Brändström-Straße im Stadtteil Gonsenheim waren im August schon einmal für einige Tage ausgefallen. Die etwa 90 Mieterinnen und Mieter mussten bis zu 18 Stockwerke Treppen steigen.