Die Polizei hat am Bahnhof in Bad Kreuznach am Sonntag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann sei mit seiner Tochter am Bahnhof gewesen, als einer Streife der Bundespolizei intensiver Marihuana-Geruch aufgefallen sei. Der 44-Jährige habe dann bei seiner Kontrolle eingeräumt, verschiedene verbotene Gegenstände mitzuführen. Nach Polizeiangaben hatte er 200 Gramm Marihuana, Amphetamine, Ecstasy-Tabletten und ein Messer in seinem Rucksack. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, er sitze nun in Untersuchungshaft.