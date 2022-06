Bei Daxweiler im Kreis Bad Kreuznach hat sich am Dienstagabend ein Jugendlicher in einem vermutlich gestohlenen Auto mehrfach überschlagen. Die Spritztour endete in einem Feld.

Wie die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 17-jährigen Jugendlichen handelt, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Offenbar war er auf gerader Strecke mit einem der Reifen von der Straße abgekommen sein und hatte dadurch die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Überschlag wurden mehrere Verkehrsschilder demoliert. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz Wegen des schweren Unfalls war neben der Polizei und der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Zustand der beiden Fahrzeuginsassen sei allerdings nicht lebensbedrohlich, so ein Polizeisprecher. Sie wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Landstraße bei Daxweiler zu Verkehrsbehinderungen. Auto in Stromberg gestohlen? Der 17-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer stehen unter Verdacht, das Auto für eine Spritztour von einem Hof in Stromberg gestohlen zu haben. Gegen den Jugendlichen wird zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.